Çorum'un Bayat ilçesinde şehirleşme ve güvenli yaşam adına tarihi bir adım atıldı.

Yeni Mahalle 40 Ada’da, Hükûmet Konağı’nın da bulunduğu bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları resmen başlatıldı.

Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, seçim döneminde verdikleri “İlçemizde Kentsel Dönüşüm Ofisi kurarak, alan bazlı ve yerinde dönüşüm yapacağız” sözünü hatırlatarak, “İşte bugün, verdiğimiz sözün arkasında dimdik duruyoruz.” dedi.

Başkan Ünlü, kentsel dönüşümün ilçeye kazandıracağı güvenli ve modern yaşam alanlarına dikkat çekerek, “Bayat, artık daha güvenli, daha modern ve geleceğe emin adımlarla yürüyen bir şehir oluyor. Çünkü biz, laf değil, icraat üretiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yeni Mahalle 40 Ada’da başlayan çalışmaların, Bayat’ın daha yaşanabilir ve depreme dayanıklı bir şehir haline gelmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.