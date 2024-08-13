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Trendyol 1. ligde Çorum FK’nın rakiplerinden Yeni Malatyaspor beklendiği gibi sezonun ilk maçına çıklmadı. Cumartesi günü oynanması gereken Yeni Malatyaspor ile Pendikspor arasındaki maça ev sahibi takım çıkmadığı için oynanamadı. Maçın hakemleri ve konuk takım sahaya çıktı ve serenominin ardından maçın hakemi maçı tatil eden düdüğü çaldı.

Bu maçla ilgili kararı Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu verecek. Sarı Kırmızılı takım bu hafta sonu oynanacak maçada çıkmaması halinde iki maça çıkmadığı için ligden ihraç edilecek ve bu haftadan sonra Yeni Malatyaspor ile maçı olan takımlar haftayı oynamadan 3-0 hükmen galibiyet ile kapatacaklar.

ADİL GEVREK NE DEMİŞTİ?

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Bir önceki TFF yönetimi de yine şifahen bize, hakkımız baki kalmak kaydıyla bu sezon da lige katılmayabileceğimizi söyleyip, 'Ona göre planınızı yapın.' dedi. Eski yönetim, lige katılmayacağımızın kararını aldı ancak sadece imza atmamışlar. Resmi imza atılmayınca, yeni göreve gelen TFF yönetimi, 'Yeni Malatyaspor lige katılsın' dedi. Elimizde ne futbolcu, ne tesis, ne de stat var. Var olan futbolcularımızı da kiraya verdik. Zaten Malatya'ya getirmekte zorlanıyorduk. Elimizde hiç futbolcu yok. Pendikspor maçına çıkma imkanımız sıfır. İstesek de çıkamıyoruz. Federasyona tekrar başvuru yaptık. İnanıyoruz ki bu karar tekrar gözden geçirilir. Bu durumu Cumhurbaşkanı'mıza da mektupla ileteceğiz. TFF'nin bu kadar sıkıntı yaşamış Yeni Malatyaspor ve Malatya halkına bir daha travma yaşatmayacağına inanıyoruz."