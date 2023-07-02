Çorum FK yeni sezon hazırlıklarını için bugün akşam saatlerinde tesislerde toplandı ve yarın yapacağı antrenmanla çalışmalara başlayacak.

Kırmızı Siyahlı takım Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde bugün akşam saatlerinde Çorum FK tesislerinde toplandı.

Bayram dönüşü olması ve trafik yoğunluğu nedeni ile Teknik Heyet dün akşamki antrenmanın mecburi olmadığını belirterek futbolculardan sakin yolculuk etmelerini ve akşam saatlerinde tesislerde olması gerektiğini söyledi.

Akşam saatlerinde tesislerde toplanan kırmızı siyahlı takım futbolcuları kondisyon salonunda bireysel antrenman yaparak günün tamamladılar.

Çorum FK bu akşam takım olarak ilk çalışmasını yaparak yeni sezon hazırlıklarına start verecek.

Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde bugün başlayacak ilk etap çalışmaları 10 Temmuz pazartesi gününe kadar devam edecek.

İlk etabın ardından üç günlük izne çıkacak Çorum FK 13 Temmuz’da Bolu Koru Otel’de ikinci etabın ilk çalışmasını yapacak.

21 Temmuz cuma gününe kadar ikinci etap çalışmalarını yapacak Çorum FK iki günlük izin yapacak ve 23-30 Temmuz tarihleri arasında Bolu Koru Otel’de üçüncü etap çalışmalarını yapacak. Kırmızı Siyahlı takım bu etapta hazırlık maçları ile lig öncesinde güç deneyecek.

Çorum FK Bolu Koru Otel kampının ardından 4 Ağustos’ta Çorum’da tesislerde toplanarak lig öncesi son etap çalışmalarını kendi tesislerinde yapacak.