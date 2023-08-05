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Ahlatcı Çorum FK, 4 isim 11 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon öncesi değerlendirme toplantısı düzenledi.

Kulüp binasında düzenlenen toplantıda Teknik Direktör Tahsin Tam, Kulüp Ceo'su Abdülhamit Yıldız, Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz ve futbolculardan Ferhat Yazgan açıklamalarda bulunarak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Teknik Direktör Tahsin Tam, yeni sezona hazır olduklarını ifade ederek; "Ciddi bir sakatlık geçirmeden kampları tamamladık. Zaten elimizde geçen yılın şampiyon kadrosu üzerine yaptığımız transferlerle daha güçlü hale geldik. Onlarla beraber iyi bir harman ortaya çıkartıp bize şakışan mücadeleyi vereceğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki hafta Tuzla maçı ile 'bismillah' diyerek başlayacağız. Disiplinden taviz vermeden safları daha sıklaştırarak Çorum FK’ya yakışanı sahada yapmaya devam edeceğiz." dedi

HAFTA İÇİNDE KATILAMALARINI BEKLİYORUZ

Kulüp Ceo'su Abdülhamit Yıldız üç bölgeye transfer yapmak istediklerini ancak yabancı transferi konusunda havalimanı olmamasından dolayı zorluk yaşadıklarını belirterek; "Özellikle yabancı transferinin havaalanı olmaması nedeni ile çok zor. Üç isimle imza aşamasına geldik. Oğuzhan Başkanın bütçeyi oluşturması ile hafta içinde kadroya katılmalarını bekliyoruz." diye konuştu

Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz ise yeni sezonda Çorum’a yakışır bir taakım oluşturmak için yoğun çaba içinde olduklarını bu noktada Çorum’dan yeterli desteği bulamasalarda il dışından sponsor desteği ile iyi bir noktaya geldiklerine inandığını söyledi.

Topuz ligin başlamasına 15 gün kalmasına karşın toplan satılan kombine biletin 457 adet olduğunu söyledi.

Bu yıl kulübe sponsorluk desteği veren firmalara teşekkür eden Topuz, herkesin tatil yaptığını ancak Oğuzhan Başkan’ın gece gündüz sponsorluk için yollarda olduğunu ifade ederek; "Hedefimiz Çorum’u layık olduğu üst sıralarda mücadele etmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz’ şeklinde konuştu