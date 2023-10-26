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Çorum Belediyesi tarafından başlatılarak Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilen 3 bin 500 kişilik spor salonun yapımı tamamlandı.

Yeni spor salonu, Aralık ayında yapılacak Türkiye Büyükler Grekoromen Şampiyonası ile sporculara kapılarını açacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İskilip yolunda inşaatı tamamlanan spor salonunda incelemelerde bulundu.

Aşgın’a Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar da eşlik etti.

Aşgın, belediye tarafından yapımına başlanan ve protokol ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilen yeni spor salonunda çalışmaların tamamlandığını söyledi.

3 bin 500 seyirci kapasiteli

Yapımı tamamlanan 3 bin 500 seyirci kapasiteli spor salonunun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından geçici kabulünün yapıldığını açıklayan Aşgın “Büyük organizasyonların gerçekleşebileceği yeni spor salonumuzda şampiyonları dünyanın merkezinde ağırlayacağız.” dedi.

Güreş severlere müjde

Başkan Aşgın, yeni spor salonunun Türkiye Büyükler Grekoromen Şampiyonası ile ilk organizasyona ev sahipliği yapacağını duyurdu. “Türkiye Büyükler Grekoromen Şampiyonasını, aralık ayının ilk haftasında Çorum Belediyesi sponsorluğunda bu salonda güreş severlerle buluşturacağız. Tüm güreş severleri yeni salonumuza bekliyoruz. Çorum’un yeni spor salonu hayırlı olsun.” dedi.