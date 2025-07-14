Arca Çorum FK'nın yeni transferi Emeka Eze, Bolu kampının neşesi oldu.
İkinci etap hazırlıklarını sürdüren kırmızı siyahlılarda moraller yerinde.
Yeni sezona Bolu'da hazırlanan kırmızı siyahlılarda kampın neşesi Pendikspor'dan transfer edilen Eze oldu.
Çorum FK resmi sosyal medya hesabından yayınlanan görüntülerde Eze'nin Çorumlu ile Sungurlu'nun arası, yaktı beni kaşlarının karası' misket havasıyla oynadığı görüntüleri paylaştı.
Çorum FK taraftarları Eze'yi beğeni yağmuruna tuttu.
Editör: Fatih Battar