HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK'nın Hollanda'dan transfer ettiği Thomas Verheydt ve Fransa'dan transfer ettiği Zargo Toure için bugün imza töreni düzenlendi.

Dün uçakla Ankara'ya gelen iki futbolcu bugün Çorum'da kırmızı siyahlı forma ile basın önünde 2 yıllık sözleşmeye imza attılar.

İmza töreninde kulüp CEO'su Abdülhamit Yıldız ve Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu da hazır bulundu.

Türkiye'den daha önce teklifler geldiğini ancak ilk defa ciddi şekilde Çorum FK ile görüştüğünü belirten Thomas Verheydt, Çorum'da da gollerine devam etmek istediğini söyledi.

Çorum'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Verheydt, kulüp stad ve tesislerinin çok iyi olduğunu söyledi.

Zargo Toure de Türkiye'de geçmiş dönemlerde Trabzon ve Gençlerbirliği'nde forma giydiğini hatırlatarak; "Türkiye ligini çok iyi biliyorum. Geçmiş dönemlerde Murat Yıldırım ile birlikte oynadık. Çorum FK'ya katkı sağlamak için buradayım." dedi