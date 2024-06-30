Yeniden Refah Partisi İl Teşkilatının divan toplantısı önceki gün gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, önümüzdeki ilk seçimde sandıklarını patlatacaklarını söyledi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleşen divan toplantısına Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Yeniden Refah Partisi Bölge Koordinatörü Yakup Taş, İl Başkanı Nuri Kuşcu, Belediye Başkan Adayı Av. Yaşar Anaç, ilçe başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

Toplantıda İl Başkanı Nuri Kuşcu ile Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla birer selamlama konuşması yaptı.

Daha sonra kürsüye gelen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, konuşmasında Türkiye’de artık şartların değiştiğini söyleyerek, “Artık Yeniden Refah var, çare var, umut var, alternatif var. Türkiye yanıyor, Erbakan’ı arıyor. Önümüzdeki seçimlerde sandıkları patlatarak birinci olacağız. ” dedi.

“Önce ahlak ve maneviyat” dediklerini ifade eden Mehmet Altınöz, televizyonda yayınlanan diziler üzerinden iktidarı eleştirerek şunları söyledi: “Dünyadaki en ahlaksız dizi ve filmler bu arkadaşların iktidarında televizyonlarda seyrediliyor. Dünyanın ahlaki konularda en rahat yasaları olan ülkelerde bile bu dizileri gösteremezsiniz.

Hani sürekli diyorlarya CHP zihniyeti diye eğer Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsa inanın bu dizileri onların iktidarında gösterseler bu millet CHP’nin camını çerçevesini indirir ama millet diyor ki “bunlar bizim arkadaşlarımız” diyorlar ve 22 yıldır oy veriyorlar.”

Konuşmaların ardından partiye yeni katılan üyelere rozet takılırken, en çok üye yapan ilçe başkanlarına da plaket verildi.

Milletvekili Aşıla da partiye hizmetlerinden dolayı Kadın Kolları Başkanı eşi Zeynep Aşıla’ya plaket takdim etti.