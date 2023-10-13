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Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, parti binasında düzenlediği basın toplantısında yarın Konya’da düzenleyecekleri ‘Özgür Filistin’ mitingine tüm Çorum halkını davet etti.

Son bir haftadır Gazze’de yaşanan gelişmelerin yürekleri acıttığını belirten Kuşcu; “İsrail’in uluslararası hukuku yok sayan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kararlarını umursamayan yaklaşımları, orantısız güç kullanımı, Ortadoğu’yu bir kez daha kan gölüne çevirmektedir. İsrail Devleti, devlet gibi değil, örgüt gibi hareket etmektedir.” dedi

İsrail’in uluslararası hukuku tanımadığını kaydeden Kuşcu; “Ortadoğu’da yaşananlar bir İsrail – Filistin çatışması değil, tarafları belirli olan savaş halidir. Savaşın bir tarafında yüksek teknolojiye sahip silahlarla masum sivilleri acımasızca katleden bir İsrail Devleti vardır. Diğer tarafta ise kadınlar, çocuklar, yaşlılar, silahsız siviller vardır. Senelerdir 360 kilometrekarelik alanda yaşamak zorunda bırakılan, sıkıştırılan, tecrit edilen 2,5 milyon insanın sığınacak hiçbir yeri yokken, mukavemet edecek hiçbir silahı yokken, evlerinde, apartmanlarında, okullarında, hastanelerinde hedef alıyor olmak, ağır bir şiddet uygulaması ve apaçık bir savaş sucudur. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, uluslararası örgütleri göreve davet ediyoruz. “Bugün değilse ne zaman?” diyoruz. Binlerce masumun, hunharca katledildiği bu saldırılara tepki verilmeyecekse, “uluslararası örgütler, Birleşmiş Milletler niye var?”. İslam İşbirliği Teşkilatı’nı ve Arap Ligi’ni, daha yüksek sesli olmaya ve eylemci bir tavır takınmaya davet ediyoruz. İsrail saldırıları karşısında masum Filistin halkını, Gazzeli sivilleri, kadınları, çocukları, yaşlıları yalnız ve sahipsiz bırakmamaya davet ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği başta olmak üzere, Dünya’yı buradan uyarıyoruz. İsrail’e arka çıkmayınız ve sivilleri öldürmesini teşvik etmeyiniz. İsrail’i, müzakere masasına oturtmak ve Birleşmiş Milletler kararlarına uymasını sağlamak, sizin göreviniz ve sorumluluğunuzdur. Aksi takdirde, işlenen savaş suçlarına göz yuman herkes, bu suçlara ortak olacaktır. Gazze halkını köşeye sıkıştırarak, insani yaşam koridorlarını kapatarak, ölüme mahkûm ederek, Ortadoğu’da barışın tesis edilmesi, dün olduğu gibi bugün de mümkün değildir. Bu anlayışla yarın da mümkün olmayacaktır. Başkenti Kudüs olan Özgür ve Bağımsız Filistin, meselenin tek çözüm noktasıdır. Birleşmiş Milletler kararları da bu yöndedir. Milli Görüş’ün temsilcisi olan Yeniden Refah Partisi için Kudüs, Filistin ve Mescid-i Aksa meselesi aynı meseledir. Bizler için bu meseleleri birbirinden ayırmak mümkün değildir. Yeniden Refah Partisi olarak; Filistin’de yaşayan masum sivillerin yaşam haklarını, uluslararası hukukun savunduğu çerçevede savunmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. İşgalci İsrail güçlerinin Gazze’ye yönelik orantısız güç kullanımını şiddetle telin ediyoruz.” şeklinde konuştu

Filistin’de yaşanan vahşete dikkat çekmek için tüm siyasi partileri ve tüm sivil toplum kuruluşlarını bugün Konya’da düzenleyecekleri Özgür Filistin Mitingi’ne davet ettiklerini açıklayan Kuşcu;

“Bizler, Yeniden Refah Partisi olarak, Özgür Filistin için meydanlarda olacağız. Merkez Yürütme Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda; 14 Ekim 2023 Cumartesi günü saat 14:00’te, Konya ilimizin Hükümet Meydanı’nda, Özgür Filistin Mitingimizi gerçekleştireceğiz. Tüm hemşerilerimizi, Filistinli mazlumlara destek olmak üzere, Konya’da birlikte olmaya, Özgür Filistin’in sesini bütün dünyaya duyuracak mitingimize katılmaya davet ediyoruz. Düzenleyeceğimiz mitingimizde sadece Türk Bayrakları ve Özgür Filistin Bayrakları bulunacaktır. Bütün siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını, cemiyetleri, gençlerimizi, kadınlarımızı, herkesi Konya’da buluşmaya davet ediyoruz. Konya’dan, Filistin halkının sesi olmaya ve vicdani duruşumuzu ortaya koymaya davet ediyoruz. İsrail karşısında, masum sivillerin, kadınların, çocukların ve yaşlıların hukukunu korumaya, yaşam hakkını savunmaya davet ediyoruz. Özgür Filistin Mitingimiz ile Türkiye’nin kalbi Filistin’deki kardeşlerimiz için Konya’da atacaktır. Bizler de Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan ile birlikte Konya’da Hükümet Meydanı’nda olacağız.” ifadelerini kullandı