Yeniden Refah Partisi’nde, Çorum’da 28’inci dönem milletvekilliği adaylığı için başvuruda bulunan 12 aday adayı için kapalı zarf usulüyle temayül yoklaması yapıldı.

Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonunda Perşembe günü saat 21.00’da yapılan temayül yoklaması Genel Başkan Yardımcısı Suat Pamukçu ve MKYK Üyesi Yahya Coşkunsu nezaretinde yapıldı.

Temayül yoklamasına 28. dönem milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan Ferhat Yeğen, Feyzullah Çatalpelit, Hatem Yağmur, Mikdat Şahin, Muahmmed Emin Zorlu, Osman Vargeloğlu, Ömer Karslı, Ömer Ayhan Taran, Reha Kürkcü, Savaş Şimşek, Suat Ardıç ve Yasin Güler katıldı.

İl teşkilatı, ilçe teşkilatları, kadın kolları, gençlik kolları ve delegelerin katılım sağladığı temayül yoklamasında 484 kişi oy kullandı.

Aday adayları 3 Nisan Pazartesi günü genel merkezde sözlü mülakata katılacak. Temayül yoklamasında sıralama ve mülakat sonucunda 4 aday belirlenecek ve 28. dönem milletvekili adayı olarak YSK’ya bildirilecek.

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanlığı Sözcüsü Av. Muhammed Emin Zorlu, yaptığı açıklamada Cumhur İttifakına katılan ve Cumhurbaşkanı adayı çıkartmayan Yeniden Refah Partisi’nin Çorum’da kendi milletvekili adayları ile seçime katılacağını ifade ederek, “Parti içi rekabet yerine, birliktelik ve kardeşlik mesajı veren aday adaylarımız, milletvekili adayı olarak her kim belirlenirse belirlensin, seçilecek kişinin davamızı en iyi şekilde temsil edeceğinden herhangi bir şüphemiz yok. Yeniden Refah Partisi olarak hak ve hakikat yolunda, halkımızı en iyi ve en etkin şekilde temsil etmeye hazırız” dedi. (Haber Merkezi)