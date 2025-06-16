Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşçu, Belediye Meclisi Üyesi Kadir Boruç ile birlikte demiryolu temel atma törenine katıldı.

Delice-Çorum arası hızlı tren hattının Koparan mevkiinde düzenlenen temel atma törenine katılan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşçu, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı’ya teşekkür etti.

“Yeniden Refah Partisi olarak memleketimiz için yapılan her türlü hayırlı hizmetin destekçisiyiz” diyen Kuşçu, teknik personele işçilere kolaylıklar diledi.