Yeniden Refah Partisi Osmancık İlçe Başkanı Hamit Akman ve 3 yönetim kurulu üyesi AK Parti'ye geçti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, AK Parti MKYK üyeleri ve AK Parti Milletvekilleri Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Çorum'da il, ilçe, kadın ve gençlik kolları teşkilatı ile bir araya geldi.

Turgut Özal Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti saflarına geçen Yeniden Refah Partisi Osmancık İlçe Başkanı Hamit Akman, Teşkilat Başkanı Murat Karatağ ve yönetim kurulu üyeleri Muharrem Topuz ile Muharrem Tetik'e AK Parti rozetlerini Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer taktı.