Arca Çorum FK’da yeni transferler kırmızı siyahlı takımla antrenmanlara başladılar.

Kırmızı Siyahlı takımın en son Antalyaspor formasını giyen forvet oyuncusu Samudio, Kocaelispor’dan orta saha oyuncusu Pedrinho ve Keçiörengücü’nden savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül ile resmi imzayı hafta sonunda attı.

Kırmızı Siyahlı takımın üç transferi de önceki takımları ile birlikte kamp geçirdikleri ve antrenmanlara devam ettikleri için fiziksel olarak iyi durumda oldukları ve sezonun ilk maçında forma giyebileceklerini belirtildi.

Çorum FK’da teknik heyet yeni transferlerin taktiksel olarak hazır hale gelmelerini sağlamayı amaçlıyor.