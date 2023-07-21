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HURŞİT BOZKURT

Çorum Belediyesi tarafından Yeniyol Mahallesi’ne yapılan semt parkı için dün açılış düzenlendi.

Açılışa Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, bazı belediye meclis üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Açılışta konuşma yapan Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın kendilerine seçimden önce park vaadinde bulunduğunu belirterek, “Başkanımız sözünü yerinde getirdi. Allah razı olsun. Mahallemize hayırlı olsun” dedi.

Demiray’dan sonra kürsüye gelen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Çorum’u aslına rücu ettirmek, yeniden ihya ve inşa etmek için gece demeden gündüz demeden çalıştıklarını ifade ederek, “Yeniyol Mahallesi bu şehrin kalbidir. Bu nedenle bizim Yeniyol Mahallesine bakışımız alan büyüklüğü ile değil, bizim kalbimizdeki, yüreğimizdeki büyüklüğü ile ölçülüdür. Yeniyol Mahallesi’nin de bizim kalbimizde, yüreğimizde özel bir yeri vardır. Yeniyol Mahallesi isteyecek biz yapacağız. Başka mahallelerimiz isteyecek biz yapacağız. Ama demeden fakat demeden, herhangi bir bahaneye sığınmadan sadece yapma gayretimizi ortaya koyacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından semt parkı hizmete açıldı.