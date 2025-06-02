Yeşilay Çorum Şubesi’nin “Sağlığın Keyfini Birlikte Sürelim” temasıyla 12.’sini düzenlediği Geleneksel Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

Kadeş Barış Meydanı önünde buluşan bisikletseverler Kentpark’a kadar pedal çevirdiler.

Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Yeşilay Bölge Koordinatörü Dr. İsmail Türker Ejder, Yeşilay Şube Başkanı Bedriye Cengil ve vatandaşlar katıldı.

CENGİL: OBEZİTEDE DÜNYADA İKİNCİ SIRADAYIZ

Etkinlikte konuşan Yeşilay Şube Başkanı Bedriye Cengil, Türkiye’nin obezitede Avrupa’da birinci dünyada ise ikinci sırada olduğunu belirterek, “Bu çok ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Hareketsizlik, sağlıksız beslenme, ekran bağımlılığı ve sporsuz bir yaşama obezitenin temel nedenidir. Fazla kilo her zaman hastalıklara davetiye çıkartmakta kalitesiz bir hayat geçirmeye neden olmakta ve ömrü kısaltmaktadır. Yeşilay’da tıpkı bağımlılıklarda ki tehlike gibi bu tehlikeyi görerek bisiklet turlarına önem vermektedir” diye konuştu.

EJDER: SİGARA, ELEKTRONİK SİGARA İLE TÜKETİLİNCE AKCİĞER HASTALIKLARI ARTTI

Yeşilay Bölge Koordinatörü Dr. İsmail Türker Ejder ise Yeşilay’ın bütün bağımlılıklarla mücadele ettiği gibi tütün ürünleri ile de ayrıca mücadele ettiğini ifade ederek, sigara ve elektronik sigaranın birlikte tüketilmesi nedeni ile akciğer hastalıklarının 56 kat zarar gördüğünü vurguladı.

VALİ ÇALGAN: YEŞİLAY GÖNÜLLÜSÜ OLMAYA DEVAM EDEN

Vali Ali Çalgan da “Hepiniz birer Yeşilay gönüllüsüsünüz. Buna devam eden. Sizin fiziksel, teknolojik gelişiminize, toplum gönüllü olmanıza destek verecektir” dedi.

Etkinlikte çocuklara çekilişle bisiklet, kask, gözlük, yağmurluk ve akıllı saat hediye edildi.

MİLLETVEKİLİ AHLATCI 2 ÇOCUĞU SEVİNDİRDİ

Çekiliş esnasında isimleri okunmayan Hülya ve Emin Aydın isimli çocuklar gözyaşlarını tutamayınca AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, çocukların üzüntüsüne kayıtsız kalmayarak iki bisiklet hediye etti.