31 Mayıs Dünya Tütünsüzlük Günü nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplumsal Eğitim ve Projeler Düzenleme Kurulu ve Yeşilay Çorum Şubesi tarafından sigaranın zararları konusunda duyarlılığı arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla sergi açıldı.

AHL Park AVM’de açılan serginin açılışına Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Arif Pilgir, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sinan Zehir ve Yeşilay Şube Başkanı Dr. Türker Ejder katıldı.

Vali Dağlı, çocukları ve gençleri tütün ürünlerinin zararlarına karşı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan bu tür etkinlikleri önemsediklerini belirterek, sağlıklı bir gelecek için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.