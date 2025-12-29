Yeşilay’ın geçtiğimiz yıllarda tüm şubelerde kurduğu spor kulübünü kapatma kararının ardından Çorum Şubesi tarafından kurulan spor kulübü Hattuşasspor kulübü olarak isim ve yönetim değişikliğine gidildi.

Hafta sonunda Yeşilay toplantı salonunda yapılan genel kurul ile Yeşil Kulübünün tüm hakları Hattuşasspor kulübüne devredildi. Yeni kulübün yönetiminin tamamıda kadınlardan oluştu.

Yeşilay Kulübümün kurucu başkanı Mahmut Uysal tarafından kulübün faaliyetleri, gelir gider bütcesi ve diğer maddeler okunarak oylanmasının ardından kulübün isim değişikliği oylanarak kabul edildi. Daha sonra yapılan yeni yönetim ve denetim kurulu seçimi sonunda yönetim kurulu üyelerinin tamamının kadınlardan oluşan Hattuşasspor kulübü Eylem Teke Başkanlığında yöntim kurulu üyeleri ise Canan Özüyağlı, Esra Torun, Canan Şahin, Nuran Şahan’dan oluştu.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliğine Rabia Bilecen, Durmuş Buyruk, Ömer Ateş, Ümit Çiftbaş, Ahmet Çek, Denetim Kurulu Asil ÜyeliğineHaydar Demir, Fırat Teke, Hakan Tunçkılıç ve Denetim Kurulu Yedek Üyeliğine ise Ayçin Kükrer, Hasan Öztürk, Mustafa Özdoğan getirildi.