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Bulgaristan’da yapılan U 15 Balkan Badminton Şampiyonasında Çorum Yazıçarşı Gençlikspor’un iki milli sporcusu Mehmet Ali Yetişgen ve Ahmet Arda Kaya çift erkeklerde üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.

8-10 Aralık tarihlerinde Bulgaristan’da yapılan U 15 Balkan Badminton Şampiyonasında milli formayı giyen Yazı Çarşı Gençlikspor7dan Mehmet Ali Yetişgen ve Ahmet Arda Kaya çift erkeklerde yarı final maçını kaybeerek bronz madalya kazandılar.

Slovenya’da yapılan Uluslararası turnuvada da milli takımda çift erkeklerde mücadele eden Yetişgen ve Kaya çifti orda da üçüncü olarak bronz madalya kazanmışlardı.