HURŞİT BOZKURT

Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu’nun geleneksel hale getirdiği, ilahi ve tiyatrodan oluşan “Yıl Sonu Gecesi” programı önceki akşam gerçekleştirildi.

Önceki akşam Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenen programa katılım yoğun oldu.

Türkçe Öğretmenleri Rabia Sonkaya ve Ayşe Karaer’in hazırlamış olduğu program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Tilavetin ardından Okul Müdürü Yakup Duran davetlilere hitaben bir konuşma yaptı.

Duran’ın konuşmasından sonra Din Kültürü Öğretmenleri Hatice Güleç, Gülnaz Arıcı ve İngilizce Öğretmeni Bihter Yazıcı’nın hazırlamış olduğu ilahi korosu sahne aldı. İlahi korosu ilahilerini farklı bir şekilde yorumlayarak hem İngilizce hem de Türkçe olarak seslendirdi.

Yazar Turgut Özakman'ın kan davasını ele aldığı oyunda İclal Sude Karabıdak, Ayşe Beyza Kumaş, Revan Süleyman, Ecrin Zehra Koçer, Yağmur Özdemir, Melek Betül Düğencili, Mert Furkan Duran, Elif Rana Gers , Zehra Hadık ,Semih Mete Budak, Ahmet Tarık Demir isimli öğrenciler rol aldı.

İzleyenleri duygulandıran “Töre” oyunu izleyiciler tarafından tam not aldı.