İYİ Parti İl Kongresi yarın Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda yapılacak.

Kongre öncesi sürpriz gelişmeler yaşandı. İYİ Parti İl Başkanı ve yeni dönemde de İl Başkan adayı olan Erkan Yıldız Genel Merkez Teşkilat Danışmanlığına atandı.

Bu gelişme üzerine Yıldız'ın adaylıktan çekilmesi bekleniyor.

Bir başka sürpriz ise Yıldız'ın atanmasının ardından ani bir kararla İYİ Parti Sungurlu İlçe Başkanı olarak görev yapan Hakan Tekercioğlu'nun İl Başkanlığına aday olması oldu.

Böylece Tekercioğlu, yarın saat 12.00'de gerçekleşecek olan kongreden İYİ Parti kurulduktan beri Çorum'da İl Sekreteri olarak görev yapan Daver Eker ile başkanlık için yarışacak.