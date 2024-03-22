Okullu Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Finallerinde Çorum Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ikinci maçından da galibiyet ile ayrılarak kupayı garantiledi.

Temsilcimizin hedefi kupanın en büyüğünü Çorum’a getirmek.

Grubunda ilk maçında Ankara Ted Koleji Vakfı Özel Ortaokulu’nu 3- yenerek iyi bişlangıç yapan temsilcimiz Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu Antrenörler Ümit Gökgöz ve Hasan Serhat Erdoğan yönetiminde Emir, Ali, Salim, M. Fazıl, Mustafa, Yavuz, D. Esat, Kerem, Oğuzalp, Bekir’den oluşan kadrosu ile Tekirdağ Nazmiye-Seyfettin Koçak Ortaokulu ile karşılaştı. İlk gün maçlarını kazanan iki takımın maçında maça iyi başlayan temsilcimiz bu seti 25-18 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette Tekirdağ şampiyonu hücumdaki etkili oyunu ile öne geçti ve bu üstünlüğünü setin sonuna kadar koruyarak 25-19 aldığı bu setle skoru 1-1 yaptı. Üçüncü sette yeniden oyunun kontrolüne eline alan Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu 25-17 alarak yeniden öne geçti: 2-1

Dördüncü sette etkili bir başlangıç yapan Ahmet Tevfik İleri ortaokulu’nun yıldız efeleri rakibinin maça ortak olmasına izin vermedi ve 25-14 gibi farklı bir skorla kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Temsilcimiz bu galibiyet ile gruptan lider olarak çapraz oynamaya hak kazandı.

Bugün grubundaki son maçında saat 12’de Kars Kağızman Kazım Karabekir ile karşılaşacak olan Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu grup maçlarını tamamlayacak.

Temsilcimiz yarın saat 11’de diğer gruptan ikinci olarak çıkması muhtemel İstanbul Bayrampaşa Mehmet Akif İnan Ortaokulu ile Türkiye finaline yükselmek için mücadele edecek.