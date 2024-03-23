Okullu Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Finallerinde Çorum Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu üçüncü maçını da kazanarak gruptan birinci olarak yarı finale yükseldi.

Grubunda ilk maçında Ankara Ted Koleji Vakfı Özel Ortaokulu’nu ikinci maçında Tekirdağ Nazmiye Seyfettin Kocak Ortaokulu’nu 3-0 yenen Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu Kafile Başkanı Okul Müdürü Aziz Usta, Antrenörler Ümit Demir ve Hasan Serhat Erdoğan yönetiminde Emir, Ali, Salim, M. Fazıl, Mustafa, Yavuz, D. Esat, Kerem, Oğuzalp, Bekir’den oluşan kadrosu ile son maçında Kars Kağızman Kazım Karabiker Ortaokulu ile karşılaştı.

Maçın ilk seti büyük bir mücadeleye sahne oldu ve bu seti 25-21 alan temsilcimiz 1-0 öne geçti.

İkinci sette ise etkili başladığı oyun sonunda rakibinin direncini erken kırdı ve 25-12 gibi farklı skorla alarak 2-0 üstünlüğü yakaladı.

Üçüncü sette Kars temsilcisinin maça ortak olmasına izin vermedi ve final bölümdeki etkili oyunu ile seti 25-21 maçıda 3-0 alarak gruptan birinci olarak yarı finale yükseldi.

Bugün saat 11’de oynanacak ilk yarı final maçında temsilcimiz Ahmet Tevfik ileri Ortaokulu diiğer gruptan ikinci olarak çıkan İstanbul Behrampaşa Mehmet Akif İnan Ortaokulu ile karşılaşacak.

Bu maçın ardından ikinci yarı final maçında ise saat 13’de B grubu birincisi Ankara Özel Batıkent Birikim Ortaokulu ile Tekirdağ Nazmiye Seyfettin Koçak Ortaokulu karşılaşacak.

Bu iki maçı kaybeden takımlar yarın saat 11’de üçüncülük dördüncülük kazanan takımlar ise Türkiye Şampiyonluğu için saat 13’de karşılaşacaklar.