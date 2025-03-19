Okul Sporları Yıldızlar Basketbol yarı final grup heyecanı Çorum’da başladı.

Yıldız kızlarda yedi okul yıldız erkeklerde ise sekiz okul finallere yükselmek için mücadele edecek. Müsabakaların teknik toplantısı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva başkanlığında yapılan toplantıda kura gruplar için kural çekimi yapıldı ve fikstür belli oldu.

Çekilen kura sonunda yıldız kızlarda A grubunda Kırşehir Cacabey, Samsun Canik Uludağ, Ankara Ted Koleji Vakfı Özel, Trabzon Yol İş Sendikası ortakolu, B grubunda Sivas Selçuk, Kayseri Vali Sebahattin Çakmakoğlu ve Sinop Mehmet Akif Ersoy Ortaokulları mücadele edecek.

Yıldız erkeklerde ise A grubunda Ankara TED Koleji Özel Vakfı, Rize Anadolu İHL, Samsun Özel Bahçeşenir ve Artvin Gazi, B grubunda ise Ankana Özel Bilgen Çayyolu, Özel Antalya Koleji Konyaaltı, Kayseri Şehit Cennet Yiğit ve Sivas Selçuk Ortaokulu takımları mücadele edecek.

Erkek maçları Atatürk Spor Salonu’nda kız maçları ise Yeni Spor Salonu’nda oynanıyor. Dün başlayan grup maçları sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar 21 Mart cuma günü çapraz olarak final grubuna yükselmek için mücadele edecekler.