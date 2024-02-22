Okul Sporları Yıldız erkekler Dart il birinciliğinde İskilip Atatürk Ortaokulu şampiyon oldu. 12 okuldan 50 sporcunun mücadele ettiği il birinciliği müsabakaları Olimpik Yüzme Havuzu Dart Salonunda yapıldı.

Yapılan müsabakalar sonunda Emrah Özkan, Emrullah Özer, Hasan Eraslan, Ömer Faruk Türkmen ve Volkan Dalkılıç’dan oluşan kadrosu ile İskilip Atatürk Ortaokulu tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu ve ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandılar.

Bayat Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Mehmet Eren Bircan, Enes Celiz, Ömer Eymen ünlü ve Ahmet Görgülü’lü kadrosu ile ikincilik kupasını alırken Yavruturna Ortaokulu ise Mete Küçükbolat, Ayaz Dolgun, Atakan Sertoğlu ve Akın Gürel’li kadrosu ile üçüncü, Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu Hacı Ömer Yağbat, Adil Kerem Çalıkoğlu, Çağan Kuzoluk ve Arda Bekir Hoşgör’den oluşan kadrosu ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupa sporcularına ise madalyaları verildi.