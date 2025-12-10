Okul Sporları Yıldızlar Voleybol’da kızlarda Mehmet Akif Ersoy erkeklerde ise 23 Nisan Ortaokulu şampiyon oldu.

Yıldız kızlarda 30 takımın zorlu mücadelesi sonunda Mehmet Akif Ersoy şampiyon olurken erkeklerde ise sadece iki takımın mücadelesi sonunda 23 Nisan Ortaokulu tek maçla bampiyon oldu.

Yıldız Kızlarda grup ve eleme maçları sonunda finale yükselen Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu arasındaki final maçı büyük bir mücadeleye sahne oldu ve maçtan galibiyet ile ayrılan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu şampiyonluğu kazandı.

Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu üçüncülük maçını kazanarak kupanın sahibi olurken Mecitözü Yatılı Bölge Ortaokulu ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Erkeklerde ise sadece iki okulun mücadele ettiği il birinciliğinde 23 Nisan Ortaokulu, Mustafa Kemal Ortaokulunu yenerek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Final maçlarının ardından düzenlenen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva ve diğer davetliler tarafından ödüller verildi.