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16. Kırıkkalegücü Ulusal Spor Ödülleri'nde yılın başkanı seçilen Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, ödülünü aldı.

Her yıl Kırıkkalegücü Spor Kulübü tarafından organize edilen "Ulusal Spor Ödülleri'nde yılın başkanı seçilen Oğuzhan Yalçın, kürsüye çıkarak ödülünü aldı ve kendisini bu ödüle layık gören herkese teşekkür ett,

Sunuculuğunu TRT eski spor spikeri Güven Göktaş'ın yaptığı törende ayrıca ; "yılın büyükşehir belediye başkanı", "yılın il belediye başkanı", "yılın spor yöneticisi", "yılın federasyon başkanı", "yılın kulüp başkanı", "örnek davranış ödülü", "yılın sporcusu", "yılın basketbol antrenörü", "yılın erkek spor spikeri", "yılın spor programı", "yılın kadın spor spikeri", "yılın spor programı", "yılın medya insanı", "yılın TV spor müdürü" ve "yılın futbol programı" olmak üzere 16 kategoride jüri üyelerince belirlenen isimlere ödülleri takdim edildi.