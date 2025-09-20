Türkiye'nin en önemli zeytin ve zeytinyağı merkezlerinden biri olarak kabul edilen Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yılın ilk zeytin hasadı yapıldı.

Balıkesir Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Kürlek'in ev sahipliğinde gerçekleşen hasat programında toplanan zeytinler sıkılarak zeytinyağına dönüştürüldü.

"Balıkesir genelinde 13 milyon zeytin ağacı mevcut"

Hasat etkinliğinde zeytin ağacından zeytin toplayan ve el makineleriyle hasat yapan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, hasat etkinliğinde yaptığı açıklamada, üreticilerin mutluluğuna ortak olduklarını belirterek, Ayvalık başta olmak üzere Edremit Körfezi'nin zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli yere sahip olduğunu ifade etti.

Balıkesir genelinde 13 milyon zeytin ağacının bulunduğunu hatırlatan Vali Ustaoğlu, "Türkiye'de de zeytin üretiminde dördüncü sıradayız. Ülke genelinde zeytin üretiminin yüzde 17'sini karşılıyoruz. Ama bizi ayrıcalıklı kılan, bizim zeytinimiz; bir tarafta Kazdağları, diğer tarafta Madra Dağı'nın oksijeniyle beslenmektedir. Bundan dolayı da aromasıyla da marka değeri yüksek zeytinyağı elde edilmektedir" dedi.

Balıkesir'in verimli topraklarında adeta bereket fışkırdığını savunan Vali İsmail Ustalı, "Balıkesir'imiz her türlü sebze ve meyvenin yetiştiği bir il. Bu anlamda zeytin de bizim ön planda olan bir meyvemizdir. Ben tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir sezon diliyorum" diye konuştu.

"Üreticilerin yanındayız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur da, bir tarım kenti olan Balıkesir'in Türkiye'yi doyuran bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Balıkesir; tarımıyla, hayvancılığıyla, peyniriyle, zeytini ve zeytinyağıyla gerçekten Türkiye'nin lokomotif ve önde gelen kentlerinden biridir. Bu anamda Ayvalık'ımızın da yeri ayrı. Müstesna bir ilçe. Yeni bir hasat sezonunun başlangıcındayız. İnşallah bu sezon hem üretici, hem de tüketiciye bereketli. Bir hasat sezonu diliyorum" dedi.

Uygur sözlerine şöyle devam etti;

"AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın öncülüğünde, bütün milletimizin olduğu gibi üreticimizin de yanındayız. Hem güzel anında, hem zor zamanlarında üreticimizi, çiftçimizi destekleme noktasında devletin tüm imkanları her dönem bu yönde seferber ediliyor. Biz milletin partisiyiz. Milletin yanındayız."

Bu sezon 200 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor

Balıkesir Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Kürlek de, son 6 yıldır Ayvalık'ta ilk hasat etkinliğini düzenlemekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Değerli misafirlerimizle yılın ilk zeytinlerini toplayıp, zeytinyağına dönüştürdük. Bu yıl zeytinyağımızın kalitesi çok güzel. 0.3 asit oranında yeni mahsul zeytinyağı elde ettik. Bu da misafirlerimizden damak tadı olarak tam not aldı" dedi.

Ayvalık'ın dünyanın en iyi zeytinyağlarının üretildiği üç bölgeden biri olduğunun altını çizen Kürlek, "Bu yıl Türkiye genelinde 200 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor. Ülke genelinde zeytinyağı tüketiminin 150 bin ton olduğunu düşünürsek, bu miktar gayet yeterli bir seviyededir. Bu sezon sadece yeterli yağış olmamasından dolayı bir rekolte kaybı oldu. Umuyoruz ki; Ekim ayında yağacak yağmurlarla, zeytin hasadı, tüm üreticilerimiz için bereketli olur. Ayvalık'tan tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyoruz" diye konuştu.