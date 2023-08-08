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Geçen sene 7.kez biraraya gelen mezunlar bu yıl 8.buluşmayı Kargı’da Abdullah Yaylasında gerçekleştirdiler.

Çorum İmam Hatip Lisesi’nden 1976 yılında mezun olan 7-A sınıf öğrencilerinden Ömer Kazancı, bu kez 8.’sini gerçekleştirdikleri buluşma hakkında verdiği bilgi de

15 Eylül 1969’da başlayan İmam Hatip Okulu yıllarındaki arkadaşlıklarının öğrenim süresince devam ettiğini belirterek;

“1976 yılının Haziran ayında mezuniyetimiz ile birlikte arkadaşlığımız taçlandı. Birbirimizle ilgi ve alakayı ferdi olarak hiç kesmedik. Çorum İmam Hatip Lisesi o yıllarda parasız devlet yatılı öğrencileri alıyordu. Bu sebeple o dönmede bizim sınıfımızda da farklı şehir ve ilçelerden arkadaşlarımız oldu. 2016 yılında İstanbul’dan Hüseyin Yaman arkadaşımızın organizesi ile 40 yıl sonra ilki Çorum’da olmak üzere buluşmaya başladık. Geçen sene 6 Ağustos 2022’de 7. toplantımızı Samsun’un Vezirköprü ilçesinde yaptık. Bu yıl da Kargılı kardeşimiz Mehmet Mücahit’in evsahipliğinde Abdullah Yaylasında buluştuk. Kendisine ve ailesine gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyoruz. Buluşmamızda hatıraları yâd ettik. Ayrıca ölenlere rahmet kalanlara hayırlı bir hayat olması dileğiyle okuduğumuz hatimlerin duasını yaptık. Rabbim kabul etsin. Gelecek sene Allah nasip ederse Karabüklü Ramazan Ökten’in evsahipliğinde 3 Ağustos 2024 tarihinde Safranbolu’da buluşmak üzere vedalaştık. Allah herkese hayırlı ömürler nasip etsin” dedi.

Buluşmaya katılan isimler ise şunlar:

“Çorum’dan; Ömer Kazancı, Hayrettin Kazancı, Orhan Çağlar, Mahmut Özünal, Hayrullah Tekin, Ali Gevengiriş, Hüseyin Balyaz ve Tahir Kılıç. Osmancık’tan; Mustafa Dibek, Osman Temiz ve Muradettin Şentürk. Kargı’dan; Mehmet Mücahit. Havza’dan; Dursun Dursun ve İbrahim Sofoğlu. Vezirköprü’den; Şaban Akça.

İstanbul’dan; Hüseyin Yaman. Karabük’den; Ramazan Ökten. Yozgat’dan; Yusuf Sarıkaya.”