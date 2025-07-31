Çorum’un Osmancık ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ilk 30 binlik dilime giren başarılı öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Osmancık Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen törende, yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda gösterdikleri üstün başarıyla dereceye giren öğrenciler, aileleri ve okul yöneticileri bir araya geldi. Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, ilk 30 bin içerisine giren öğrencileri tek tek tebrik ederek ödüllerini takdim etti.

Öğrencilerin bu başarısının hem aileleri hem de ilçe için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Duman, öğrencilere bundan sonraki yükseköğrenim hayatlarında da başarılar diledi.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, şube müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.