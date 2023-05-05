AK Parti Çorum Milletvekili adayı Yusuf Ahlatcı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nin açılışını yaptı.

Açılışa, Hastane Başhekimi Doç, Dr. Sinan Zehir ve hastane yönetimi katıldı.

‘SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN ŞEFKAT ELİ VATANDAŞA UZANDI’

Devletin şefkat elinin her alanda olduğu gibi sağlıktada vatandaşa uzattığını belirten Yusuf Ahlatcı, Türkiye'nin sağlıktaki gücünün sınırların ötesine aştığını söyledi.

Türkiye'nin sağlık alanında çığır açmaya devam ettiğini belirten Ahlatcı, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nin, Bronkoskopi ve Çocuk Günü Birlik Servisi'nin Çorum halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

‘ANKARA'DA ÇORUM'U EN İYİ BİR ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM’

Çorum'a daha çok yatırma kazandırmak için milletvekili adayı olduğunu vurgulayan Ahlatcı, Çorum'u Ankara'da en iyi bir şekilde temsil edeceğimden Çorum halkının kuşku duymamasını istedi.

Çorum'u sağlık alanında hakettiği yatırımlara kavuşturmaya devam edeceklerini kaydeden Ahlatcı, kendisininde Çorum halkının hizmetkarı olmaya devam edeceğini ifade etti.

Ahlatcı, açılışın ardından tedavi gören hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. (Haber Merkezi)