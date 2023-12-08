Tahmini Okuma Süresi: dakika

İskilip Belediyesi tarafından yoğurt pazarının üzerinin kapatılması işine başlandı.

Olumsuz hava şartlarında vatandaşların alış verişlerini rahatlıkla yapabilmeleri için yerel ve organik ürünlerin satıldığı pazarın üstü çelik konstrüksiyon ile kapatılıyor. Çarşıya canlılık katacak çalışmanın kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Ali Sülük; “Yerel üreticilerimizin mahsullerini satışa çıkardığı, eski pirinç pazarı yanında bulunan alanın üzerinin kapatılması işine başladık. Projemizde; vatandaşlarımızı kışın yağmurdan yağıştan, yazın da sıcaktan korumayı hedefliyoruz. Çelik konstrüksiyon yöntemi ile yapılacak yoğurt pazarımız, çevreye uygun ve arastaya değer katacak şekilde en kısa sürede tamamlanacak. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.