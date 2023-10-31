Çorum'dan Denizli'ye giden Ramazan Ç., aracıyla kaza yaparak hayatını kaybetti.
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen kazada kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil ağaça çarptı. Kazada Çorumlu sürücü Ramazan Ç. hayatını kaybetti.
Kaza, Acıpayam Yeşildere Mahallesi Garkın küme evleri yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; Ramazan Ç. İdaresindeki otomobil, yağmurun yağmasıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Savrulan otomobil yol kenarında bulunan ağaça çarparak durabildi.
Kazada otomobil sürücüsü Ramazan Ç., olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.