Güney Kore'de Jeju Air havayolu şirketine ait 181 kişiyi taşıyan yolcu uçağı, başkent Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan şehrindeki Musan Uluslararası Havalimanı'na inişte kaza yaptı.

PİSTTEN ÇIKIP DUVARA ÇARPTI

Emniyet ve itfaiye yetkilileri, iniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçağın havalimanını çevreleyen duvara çarptığını, kazada ilk belirlemelere göre 120 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin, kazada kuyruk bölümü koparak yanan uçağa müdahale ederek yangını söndürdüğü, uçaktan şu ana kadar 2 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

YOLCULARIN NEREDEYSE TAMAMI GÜNEY KORE VATANDAŞI

175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan uçağın Bangkok-Muan seferini yaptığı, 2 Tayland vatandaşı dışındaki yolcuların Güney Kore vatandaşı olduğu kaydedildi. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, kazanın sebebi soruşturuluyor.

İNİŞ TAKIMLARINDA ARIZA YAŞANDI

Kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığı aktarıldı.