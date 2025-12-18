Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve beraberindeki parti yöneticileri, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret etti.

Birlik Başkanı Yılmaz Kaya ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden CHP heyeti, Birliğin çalışmaları hakkında bilgi alarak, hayvancılık sektöründe yaşanan sorunları, çözüm önerilerini değerlendirdi.

Ziyarette İl Başkanı Dinçer Solmaz’a; Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, il ve ilçe başkan yardımcıları da eşlik etti.

Yılmaz Kaya, CHP İl Başkanı Solmaz ve beraberindeki parti yöneticilerinin nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

