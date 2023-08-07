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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum’da inşası devam eden yolları Meclis gündemine taşıdı.

CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle Çorum-Osmancık, Çorum-Mecitözü, Çorum-Cemilbey-Ortaköy, Çorum-İskilip ve Çorum-Laçin yoluyla ilgili soru önergesi verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından verilen yanıtlarda yapımı devam eden yolların bitirileceği tarihler dile getirildi.

53 KM’LİK YOLUN 16 KM’Sİ BİTTİ

Çorum-Osmancık yolu ile ilgili Tahtasız’ın önergesini yanıtlayan Bakan Uraloğlu, “53 kilometrelik Çorum-Osmancık yolunun; 16 kilometrelik kesimi sathi kaplamalı bölünmüş yol ve 1,7 km’si bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Kalan kesimlerde bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol yapım çalışmaları devam etmekte olup söz konusu yolun 2024 yılında tamamlanması hedeflenmektedir” dedi.

ÇORUM-MECİTÖZÜ YOLU 2025’TE BİTECEK

Çorum-Mecitözü yolu ile ilgili bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, “38 km uzunluğundaki Çorum-Mecitözü yolunun, 22,8 km’lik kesimi bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Yapım çalışmaları devam eden 3 km’lik kesimin 2023 yılı içerisinde, kalan kesimlerin ise 2025 yılında tamamlanması hedeflenmektedir” diye konuştu.

YÜZDE 50’Sİ DAHİ BİTMEDİ

Çorum-Cemilbey-Ortaköy ve Çorum-İskilip yolu ile ilgili soruyu da yanıtlayan Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

“55 kilometrelik Çorum-Cemilbey-Ortaköy yolu sathi kaplamalı tek yol olup 22,1 km’lik kesimi tamamlanmıştır. Kalan kesimlerde çalışmalar devam etmekte olup, söz konusu yolun 2026 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. 51 km uzunluğundaki Çorum-İskilip yolunun; 11,2 km’si bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol ve 21,5 km’si de bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol olarak tamamlanmıştır. Yapım çalışmalarına devam eden söz konusu yolun 2024 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.”

KIRKDİLİM TÜNELLERİ 2024 YILINDA

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın Çorum-Laçin İl yolu ve Kırkdilim Tünelleri’ne ilişkin sorusunu da yanıtlayan Bakan Uraloğlu, “51 kilometre uzunluğundaki Çorum-Laçin İl yolunun 43,4 km’lik kesiminde yapım çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Kırkdilim geçişinde T1, T2 ve T3 tünelleri olarak adlandırılan 3 adet tünel bulunmaktadır. T2 ve T3 tünelleri tamamlanmıştır. T1 tünelinin ise kazı destek imalatları tamamlanmış olup nihai beton kaplama çalışmaları devam etmektedir. Tünellerin 2024 yılında tamamlanması hedeflenmektedir” diye konuştu.

Çorum’un sorunlarının çözümünü, yollarının da bir an önce bitirilmesini beklediklerini ifade eden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Çorum-İskilip yolunun temeli 1999 yılında atılmıştı. Üzerinden 24 sene geçti 51 kilometrelik yol bitirilemedi. 2024 yılında bitirilmesi hedefleniyor deniliyor ama o da meçhul. Yine Kırkdilim tünellerinin 2021 yılında tamamlanacağı açıklanmış. Şimdi ise 2024 yılı deniliyor. Gelişmiş bir sanayiye sahip olan ve ihracatta ülke ekonomisine önemli katkılar sunan Çorum’un yolları yıllardır bitirilemiyor. Bize gelen yanıtlardan da anlaşılacağı üzere yapımına yıllar önce başlanan yolların henüz yüzde 50’si tamamlanmış. Bitirilmesi için net bir tarih de verilmiyor. Hedef konuluyor. Yol yapmakla övünen iktidarın bu yolları da bir an önce bitirmesini bekliyoruz.”