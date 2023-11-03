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Ahlatcı Çorum FK’nın yarın sahasında oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçını Çorum FK’nın yakından tanıdığı bir isim yönetecek. Konya Bölgesi hakemi Raşit Yorgancılar yarın altıncı kez kırmızı siyahlı takımın maçında düdük çalacak.

Raşit Şorgancılar ile çıktığı beş maçta sadece bir galibiyet ve dört beraberlik alan Çorum FK Yorgancılar ile yenilgi yaşamadı. İlk olarak 2020-21 sezonunda Ankara Demirspor deplasmanında 2-2 berabere kaldığı maçta kırmızı siyahlı takımın karşılaşmasını yöneten Yorgancılar Çorum’da ise ilk düdüğü 21-22 sezonunda uzatmanın son dakikasında yediği golle 1-1 berabere kaldığı Bodrum FK maçında çaldı.

Yorgancılar geçtiğimiz sezon ise Ahlatcı Çorum FK’nın tam üç maçına çıktı. İlk olarak Arnavutköy Belediyespor’u 2-0 yendiği maçı yöneten Yorgancılar ardından ikinci yarıda evinde Afyonspor ile 2-2 berabere kaldığı ve son olarakta Menemen FK deplasmanında 1-1 berabere kaldığı maçı yönettti.

Raşit Yorgancılar konuk Keçiörengücü’nün ise geçtiğimiz sezon sahasında Altay ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçı yönetti. Maçta Yorgancılar’ın yardımcılıklarını İzmir’den Egemen Savran ve Konya’dan Abdulhamit Söyler yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sakarya’dan Levent Gümüşdere.