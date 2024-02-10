Okullu Yıldızlar serbest güreş grup birinciliğinde Çorumlu güreşçiler iki altın dört gümüş bir bronz ve bir beşincilik kazanarak Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandılar.

7-9 Şubat tarihlerinde Yozgat’ta yapılacak olan Okullu Yıldızlar Serbest Güreş grup birinciliğinde Çorum’dan katılan 44 kiloda Enes Yasin Kalender ve 68 kiloda Mert Özboyacı tüm rakiplerini yenerek birincilik ödülünü aldılar.

38 kiloda Abdulhamit Çeker, 44 kiloda Yiğit Berat Aktaş, 52 kiloda Emirhan Gül ve 57 kiloda Osman Efe Yıldırım final maçını kaybederek sıkletlerinde ikinci olarak gümüş madalya kazandılar. 85 kiloda Bedirhan Aktaş üçüncü olarak bronz madalya kazanırken 41 kiloda Talha Bozkurt ise beşinci oldu.

Sıkletlerinde ilk beş sırayı alan bu sporcular 25-27 Şubat tarihlerinde Niğde’de yapılacak olan Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandılar.