Basketbol’da alt yapı oluşturmak için düzenlenen ‘Yükselen potalar, yükselen minikler’de ödüller sahiplrini buldu. Üç kız ve beş erkek sekiz takımda toplam 96 sporcunun mücadele ettiği turnuvada minik basketbolcüler hünerlerini sergilediler.

Yükselen Potalar,, Yükselen Minikler turnuvasında yapılan maçlar sonunda kızlarda 19 Mayıs İlkokulu birinci olurken Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ikinci Şehit Onur Bakbak İlkokulu ise üçüncü oldu.

Erkeklerde de 19 Mayıs İlkokulu birincilik ödülünün sahibi olurken Adnan Menderes İlkokulu ikinci Bekir Aksoy İlkokulu üçüncü Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ise dördüncülük ödülünü aldı.

Son maçların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa ve sporculara ise madalyaları verildi.