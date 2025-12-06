Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Lig 9 Top Bilardo il birinciliğinde Behza Bayar birinciliği kazandı.

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kerebi Gazi Erkek yurdunda düzenlene Yurt Lig 9 Top Bilardo şampiyonası 14 sporcu mücadele etti.

Yurt Lig 9 top Bilorda’da tüm rakipleri yenen Behza Bayar birinciliği kazanırken, ikinciliği Mehmet Can Güvenir, üçüncülüğü Buğra Akbulut dördüncülüğü ise Çağatay Acar elde etti. Dereceye giren sporcuların ödüllerini Bilardo İl temsilcisi Yüksel Tavukcı verirken, gençlerin iyi müsabakalar çıkardıklarını ve bilardo sporuna devam etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Bilardo İl Temsilcisi Yüksel Tavukcı “dereceye giren sporcuların Ülkemiz genelinde düzenlenecek olan Yurt Lig şampiyonasında başarılı olacaklarına inancının tam olduğunu dile getirirken, katılacakları Türkiye şampiyonasında başarılar diledi.