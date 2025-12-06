Liseli Gençler Judo grup birinciliği heyecanı hafta sonunda Tokat’ta yapılacak.

Grup birinciliğinde ilimizden üç antrenör ve 11 sporcu Türkiye Şampiyonasına katılmak için mücadele edecekler.

6-7 Aralık tarihleri arasında Tokat’ta yapılacak olan grup birinciliğinde ilimizi kafile başkanlığını Hakan Taştan’ın yapacağı Çorum takımında antrenör Erol Şahin ve Celalettin Kıyıxkın yapacak. Minderde Türkiye Şampiyonası için mücadele edeck sporcular ise Alaca Şehit Nedim Tuğaltay Anadolu Lisesinden Asiye Elif Bayat, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi’nden Meliha İlayda Aydoğdu, Başöğretmen Anadolu Lisesi’nden Melek Nur Köroğlu, Özejder Sosyal Bilimler Lisesinden Sinem Tümer, 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nden Aysu Naz Çağıl, Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nden Şuğra Şükriye Özdemir, Hafız Süleyman Coşsun Anadolu İmam Hatip Lisesinden İlhan Yılmaz, Alaca MTAL’den Eren Tosun, Şehit Erol Olçok Anadolu İHL’den Abdullah Yurttaş, Prof. Dr. Hayrettin Karaman İmam Hatip Lisesi’nden Efe Karasu ve Metehan Karasu.