Yurtlig Erkekler Bilek Güreşi turnuvasında madalyalar sahiplerini buldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yurtlig erkekler bilek güreşi turnuvasında sağ ve sol kolda dört kategoride 26 sporcu mücadele etti.

Bilek Güreşi İl Temsilcisi ve Baş Hakem Hasan Çalışkan yönetiminde yapılan müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

65 kilo sağ kolda Hüseyin Umut Çiğdem birinci, Caner Şen Bay ikinci, Ahmet Eren Tekin ise üçüncü olurken, 65 kilo sol kolda ise Hüseyin Umut Çiğdem birinci, Ahmet Eren Tekin ikinci, M.Ali Kiremit ise üçüncülüğü elde etti. 75 kilo sağ ve sol kolda ise birincilik kürsüsüne Orkun Kul çıkarken, Gayip Demirkol ikinci, Kıvanç Şendil üçüncü olmayı başardı. 90 kilo sağ ve sol kolda M.Akif Ayan birinci, Niyazi Derinyar ikinci, Umut Çalışkan üçüncü olurken, +90 kilo sol kolda Göktuğ Sancak birinci, Kemal Buğra Bolat ikinci, Kadir Can Namider ise üçüncülüğü elde etti. Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi.