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Ahlatcı Çorum FK’ya AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı’dan toplam 300 bin lira prim.

Kırmızı Siyahlı takımın sezonun ilk maçınta Tuzlaspor ile deplasmanda oynadığı maçı izlemek üzere Yusuf Ahlatcı beraberinde Ahlatçı Holding Genel Müdürü Kasım Kahraman ile birlikte Sancaktepe 15 Temmuz Stadyumuna gitti.

Karşılaşmayı protokol tribününden büyük bir heyecan ile izleyen AK Parti Milletvekili Yusuf Ahlatcı erken gelen goller ile büyük sevinç yaşadı.

Maç sonunda ise sezona 3-0 galibiyet ile başlayan kırmızı siyahlı takım taraftarları ile birlikte büyük sevinç yaşadı.

Maçın bitiminden sonra Yusuf Ahlatcı ve beraberindekiler soyunma odasına giderek teknik heyet ve futbolcuları tek tek tebrik ederek galibiyetlerinden dolayı kutladı. Futbolcuların bu ziyaret sonunda geleneksel hale gelen prim artırım talebine Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ‘Ben görevimi yaptım primi 20 bin lira olarak açıkladım. Vekilimde üzerine düşeni yapacaktır’ dedi.

Yusuf Ahlatcı bu açıklama üzerine Başkan Oğuzhan Yalçın ve kulüp Ceo'su Abdulhamit Yıldız’dan detaylı bilgi aldıktan sonra futbolcuların 19 bin taleplerine karşın 10’ar bin lire prim sözü verdi. Ahlatcı bundan sonra takımı yalnız bırakmayacağını maddi ve manevi olarak her zaman Çorum FK’nın yanında olacağını söyledi.

Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın Yusuf Ahlatcı’ya bu jestinden dolayı teşekkür etti ve futbolculara dönerek ‘Siz kazanmaya devam eden sahada mücadelenizi verin kazanın cebinizde dolacak bundan şüphe duymayın’ dedi.