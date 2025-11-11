Arca Çorum FK'nın sezon başında Konyaspor'dan transfer ettiği Yusuf Erdoğan hem saha içindeki futbolculuğu hem de saha dışındaki örnek kişiliği ile Çorumspor camiasının takdirini kazanmaya devam ediyor.

Her maç öncesi takım arkadaşlarını saha içinde toplayan Erdoğan, yaptığı motivasyon konuşmasıyla arkadaşlarını maça konsantre olmaya hazırlıyor.

Son olarak hastalığı nedeniyle Iğdır maçında kadroda yer almayan Erdoğan, maç öncesi soyunma odasında yaptığı konuşmanın görüntüleri paylaşıldı.

Bu takımda oynayan herkesin özel futbolcu olduğunu hatırlatan Erdoğan; "Buradaki herkesi özel insan olduğu için topladılar. Formanızın arkasında yazan isimleri sıradanlaştırmayın. Bugün o özel isimlere yakışır şekilde hep birlikte mücadele edip başladığımız şeyi devam ettireceğiz. Allah yardımcımız olsun." diyerek takım arkadaşlarını maç öncesi motive etti.

Yusuf Erdoğan bu sezon Çorum FK formasıyla 942 dakika süre aldı ve 3 gol 6 asistle takımının başarısında önemli katkı sağladı.