Adanaspor’da bu sezon üçüncü teknik direktör ile de yollar ayrıldı.

Sezona Francois Ciccolini ile başlayan Adanaspor’da alınan kötü sonuçların ardından ayrılık kararı alan turuncu beyazlı yönetim takıma yedinci kez bu takımda göreve gelen Mustafa Kemal Kılıç’ı getirdi.

Çok kısa süren bu birliktelik 10. haftada oynanan Karagümrük maçının ardından bitirildi ve takımın başına üçüncü teknik direktör olarak Yusuf Şimşek getirildi. Genç teknik adam devre arasında yapılan bir çok transfere rağmen Pendikspor maçında alınan mağlubiyetin ardından yönetim ile yaptığı görüşme sonunda ayrılık kararı aldı. Adanaspor bu sezonki dördüncü teknik direktör adayları için görüşmelerini sürdürüyor.