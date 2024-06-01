Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonasında madalya kazanan Bilgi Koleji, 23 Nisan Ortaokulu ve Salim Akaydın Ortaokulu idareci, öğretmen ve öğrencileri Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti.

Trabzon’da yapılan Okul Sporları Paleti Yüzme Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Türkiye finallerinde Bilgi Koleji Ortaokulundan Gökhan Efe Saraç 50 metre çift paletle Türkiye üçüncübü 23 Nisan Ortaokulundan Egemen Battal Hoşbak 100 ve 200 metre çift palette Türkiye şampiyonu 50 metre çift palette ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

23 Nisan Ortaokulundan Alp Ceyhan 50 ve 100 metre sırt üstünde Türkiye dördüncüsü, Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulundan Yağmur Balaban 50 ve 100 metre su üstünde dördüncü 200 metre su üstünde ise üçüncüb Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu’nda Direnç Gür 100 metre çift paletlide dördüncü 200 metre çift palette ise üçüncü oldular.

Sporcular antrenörleri Taner Karabacak ve Kenan Yeniden ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti.

Ziyarete Gençlik Spor Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva ve Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay da hazır bulundu.

Ziyaret sırasında Türkiye Şampiyonası hakkında bilgiler veren antrenörler İl Müdürü Çağlar’a destekleri için teşekkür etti.

İl Müdürü Çağlar ise yüzme branşında elde edilen bu başarıların gelecek adına son derece umut verici olduğunu belirterek emek veren herkese teşekkür etti ve sporculara birer tşört hediye etti.