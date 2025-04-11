Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonasında madalya kazanan sporcular ve antrenörleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı ziyaret etti.

18-19 Mart tarihlerinde Konya’da yapılan Okul Sporları Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü olan Osman Efe Yıldırım ve Mustafa Dalkıran ile Türkiye beşincisi olan Taha Alp Ceylan antrenörleri İsmail Sağat ve Ramazan Şapolya ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında antrenör ve sporcular katıldıkları şampiyona ve çalışmaları hakkında bilgiler vererek İl Müdürü Demirkıran’a destekleri için teşekkür ettiler.

İl Müdürü Mustafa Demirkıran ise yüzücü ve antrenörleri başarıları nedeni iletebrik etti ve kendisine milli takım tşörtü hediye etti.