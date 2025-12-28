Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesinde başvurular tamamlandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde hak sahiplerini belirleyecek kura süreci yarın (29 Aralık) başlıyor. Kuraların 27 Şubat'a kadar sürmesi planlanıyor.

İLK KURA DEPREM BÖLGESİNDEN BAŞLIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projede ilk kuranın Adıyaman'daki konutlar için çekileceğini açıkladı. Kurum, deprem bölgesine ek kontenjan ayrıldığını vurgulayarak, ağır hasarlı evi bulunan ya da evi olmayan dar gelirli vatandaşların da bu proje kapsamında konut sahibi olmasını hedeflediklerini söyledi.

BAŞVURU SAYISI 8,8 MİLYON: GEÇERLİ BAŞVURU 5,3 MİLYON

Bakan Kurum'un paylaştığı bilgilere göre projeye toplam 8 milyon 800 bin başvuru yapıldı. Geçerli başvuru sayısının ise yaklaşık 5 milyon 300 bin olduğu belirtildi. En fazla başvuru yapılan iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

EN ÇOK KONUT İSTANBUL'A

Proje kapsamında İstanbul'a 100 bin konut yapılacağı, Ankara'da 30 bini aşan, İzmir'de ise 18 bin konut inşa edileceği aktarıldı. En fazla konutun yapılacağı ilk 5 şehir ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Toplam konutların beşte birinin İstanbul'da yapılması planlanıyor.

"EV SAHİBİ TÜRKİYE" KAMPANYASINDA 240 AYA VARAN VADE

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunulacak. Konutların yatay mimari anlayışıyla ve geleneksel dokuya uygun şekilde 1+1 ve 2+1 olarak tasarlanacağı belirtildi.

KONUT TİPLERİ VE SAYILARI AÇIKLANDI

Projede toplam 500 bin konutun:

Yüzde 40'ı (200 bin) 80 metrekarelik 2+1,

Yüzde 30'u (150 bin) 65 metrekarelik 2+1,

Kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

KONTENJANLAR DAĞITILDI

Projede şehit yakınları ve gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan aileler için özel kontenjanlar ayrıldı. Buna göre hak sahipliği dağılımı şöyle olacak:

Yüzde 5 şehit aileleri ve gaziler

Yüzde 5 engelliler

Yüzde 20 emekliler

Yüzde 10 üç ve üzeri çocuklu aileler

Yüzde 20 18-30 yaş arası gençler

Yüzde 40 diğer alıcılar

FİYAT VE TAKSİTLER İSTANBUL VE ANADOLU'DA FARKLI

Konut fiyatları ve taksit tutarları İstanbul ile Anadolu illerinde ayrı ayrı belirlendi. Anadolu'da:

1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL (taksit 6 bin 750 TL)

65 m² 2+1 konutlar 2 milyon 200 bin TL (taksit 8 bin 250 TL)

80 m² 2+1 konutlar 2 milyon 650 bin TL (taksit 9 bin 938 TL)

İstanbul'da ise:

1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL (taksit 7 bin 313 TL)

65 m² 2+1 konutlar 2 milyon 450 bin TL (taksit 9 bin 188 TL)

80 m² 2+1 konutlar 2 milyon 950 bin TL (taksit 11 bin 63 TL)

TESLİMATLAR MART 2027'DE

Proje kapsamında konut teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Bakan Kurum, teslimat takvimi için 2027 hedefi verilse de 2026 yılı içinde teslim edilecek konutların da bulunduğunu ifade etti.

KONUTLARIN İLLERE GÖRE DAĞILIMI

81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı şöyle:

"Adana'da 12 bin 292, Adıyaman'da 6 bin 620, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, Ağrı'da 2 bin 840, Aksaray'da 2 bin 476, Amasya'da 2 bin 601, Ankara'da 30 bin 823, Antalya'da 13 bin 213, Ardahan'da 619, Artvin'de 1020, Aydın'da 7 bin 123, Balıkesir'de 7 bin 548, Bartın'da 1240, Batman'da 3 bin 810, Bayburt'ta 723, Bilecik'te 1419, Bingöl'de 2 bin 72, Bitlis'te 2 bin 363, Bolu'da 1950, Burdur'da 2 bin 208, Bursa'da 17 bin 225, Çanakkale'de 3 bin 376, Çankırı'da 1753, Çorum'da 2 bin 867, Denizli'de 6 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 165, Düzce'de 2 bin 470, Edirne'de 2 bin 530, Elazığ'da 3 bin 685, Erzincan'da 1760, Erzurum'da 4 bin 905, Eskişehir'de 6 bin 25, Gaziantep'te 13 bin 890, Giresun'da 1576, Gümüşhane'de 926, Hakkari'de 1557, Hatay'da 12 bin 639, Iğdır'da 1200, Isparta'da 2 bin 889, İstanbul'da 100 bin, İzmir'de 21 bin 20, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Karabük'te 1600, Karaman'da 1550, Kars'ta 1730, Kastamonu'da 2 bin 380, Kayseri'de 7 bin 562, Kilis'te 1170, Kırıkkale'de 1689, Kırklareli'nde 2 bin 255, Kırşehir'de 1633, Kocaeli'nde 10 bin 340, Konya'da 15 bin, Kütahya'da 3 bin 592, Malatya'da 9 bin 609, Manisa'da 7 bin 229, Mardin'de 5 bin 357, Mersin'de 8 bin 190, Muğla'da 6 bin 197, Muş'ta 2 bin 142, Nevşehir'de 2 bin 68, Niğde'de 2 bin 604, Ordu'da 3 bin 334, Osmaniye'de 2 bin 990, Rize'de 2 bin 42, Sakarya'da 6 bin 633, Samsun'da 6 bin 397, Siirt'te 1527, Sinop'ta 947, Sivas'ta 3 bin 904, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Şırnak'ta 1492, Tekirdağ'da 6 bin 865, Tokat'ta 3 bin 392, Trabzon'da 3 bin 734, Tunceli'de 775, Uşak'ta 2 bin 464, Van'da 6 bin 803, Yalova'da 1805, Yozgat'ta 2 bin 858 ve Zonguldak'ta 1872."