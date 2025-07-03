Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, zinde kalmak ve görevlerini daha etkin şekilde yerine getirmek amacıyla sabah sporu yaparak mesaiye başladı.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, personelin fiziksel sağlığını desteklemek amacıyla belli periyotlarla spor etkinlikleri düzenliyor.

Spor etkinliğinde koşudan basketbola, voleyboldan ısınma egzersizlerine kadar birçok aktiviteye katılan zabıta ekipleri, güne enerjik başlıyor.

SPOR YAPAN ZABITA EKİBİNE BAŞKAN AŞGIN SÜRPRİZİ

Sabah saatlerinde farklı bir program için Millet Bahçesi’ne gelen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, spor yapan zabıta ekipleriyle karşılaştı. Başkan Aşgın, ekiplerle birlikte kısa bir koşu yaparak etkinliğe katıldı.

Zabıta personelini tebrik eden Başkan Aşgın, düzenli sporun hem fiziksel hem zihinsel açıdan önemine dikkat çekti.

“ZABITAMIZ SADECE DÜZENİ KORUMUYOR, SPORDA DA ÖRNEK OLUYOR”

Başkan Aşgın, “Zabıta ekiplerimiz gece gündüz demeden Çorum’un huzuru, güvenliği ve düzeni için çalışıyor. Bugün onları spor yaparken görmek, hem gurur verici hem de ilham verici. Fiziksel dayanıklılık gerektiren bir görevi ifa eden zabıta personelimizin sporu yaşam biçimi haline getirmesi çok önemli” ifadelerini kullandı.