Çorum Belediyesi, kaldırım ve yol işgallerine karşı yürüttüğü denetim çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Zabıta ekipleri, şehir genelindeki usulsüz kullanımların önüne geçmek amacıyla Gazi, Bahabey ve İnönü Caddeleri’nde gece saatlerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Emniyet birimleriyle koordineli olarak gerçekleştirilen denetimler, gündüz saatlerinde ana arterlerde trafik yoğunluğuna neden olmamak için özellikle trafiğin en az olduğu gece saatlerinde planlandı.

Zabıta ekipleri, kamuya ait kaldırım ve yol gibi alanlarda yapılan izinsiz kullanımlara yönelik yaptığı kontrollerde, uyarılara rağmen malzemelerini kaldırmayan kişi ve işletmelere ait eşyaları toplayarak yasal işlem başlattı.

“İşgale Geçit Yok”

Belediyeden yapılan açıklamada, kamuya ait alanların keyfi şekilde işgal edilmesinin şehir estetiğini bozduğu ve yaya güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığı vurgulanarak; denetimlerin aralıksız ve tavizsiz şekilde sürdürüleceği ve kuralları ihlal eden kişi ya da kurumlara karşı gerekli yasal işlemlerin tereddütsüz uygulanacağı bildirildi.