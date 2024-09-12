Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevresinde bulunan işyerlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Öğrencilere güvenli ve sağlıklı bir ortamda hizmet verilmesinin amaçlandığı denetimler kapsamında Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul çevresindeki bakkal, market ve gıda işletmelerinde kapsamlı bir hijyen ve güvenlik denetimi gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında işletmelerin temizlik koşulları, sağlık standartları, gıda saklama yöntemleri ve personel sağlığı detaylı bir şekilde incelendi.

Öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitimlerine devam etmesi için yapılan denetimlerin eğitim yılı boyunca düzenli olarak devam edeceği bildirildi. (Haber Merkezi)